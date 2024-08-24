Все из-за России: Венгрия вновь набросилась на Польшу с обвинениями

Отношения между двумя странами ухудшаются

Правительство Венгрии вновь набросилось на Польшу, обвинив ее в "лицемерии". В Будапеште считают, что Варшава якобы тайно поддерживает торговые отношения с Россией.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям премьера страны Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто говорит, что Варшава публично критикует правительство его страны за то, что оно поддерживает торговлю с Москвой. Кроме того, он добавил, что объемы торговли между Польшей и Россией в прошлом году составил шесть миллиардов евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажу фармацевтических препаратов.

"Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно", — сказал министр.

Стоит отметить, что до начала вторжения российского вторжения в Украину Венгрия считалась наиболее дружественной к Польше страной, однако в последнее время их отношения испортились. Кульминацией этому стала критика премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Варшава ведет "лицемерную политику".

Политик часто обвиняет Запад, чтобы найти причины возникновения внутренних проблем для своих избирателей, что в последнее время сформировало образ некого "изгоя" среди стран ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский после нападок обвинил Орбана во лжи и предложил ему покинуть ЕС, если ему не нравятся его нынешние союзники.

Напряжение между странами лишь обострилось после визита Орбана с "миротворческой миссией" в Украину, Россию и Китай.