Сделали "подарок" россиянам? Венгрия отличилась новым провокационным решении, в ЕС негодуют - СМИ

По мнению журналистов, такие действия Венгрии являются провокационными

Политика Венгрии продолжает вызывать беспокойство у европейцев. Её правительство после визита в Москву упростило условия въезда для граждан России и Беларуси.

Об этом сообщают издания RND и DW. По их данным, теперь граждане этих стран будут включены в программу так называемой "национальной карты", которую выдают на 2 года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.

"Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок по безопасности и беспрепятственно передвигаться в другие страны ЕС. Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле. Сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения терактов", — пишет RND.

По мнению журналистов, такие действия Венгрии являются провокационными. Они уже вызвали недовольство в ЕС, потому что несут угрозу безопасности.

Эксперт по вопросам внешней политики ЕС Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак, — неправильный путь. Вместе с тем он также считает неправильным "клеймить всех российских граждан", но он добавил, что Орбан делает то, что он всегда делает: "Он подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля".

Напомним, что выходки Орбана в последнее время все больше раздражают членов ЕС. Не так давно одна из стран и вовсе заявила, что пора задуматься над местом Венгрии в Европейском Союзе.