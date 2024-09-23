"Определенные лобби не хотели": Эрдоган рассказал, почему сорвались переговоры Украины и России в Стамбуле

Президент Турции заявил, что продолжит делать все возможное для окончания войны

Реализации Стамбульских соглашений между Украиной и Россией в 2022 году помешали "определенные лобби". Они якобы не хотели, чтобы усилия для достижения мира достигли своей цели.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями международных аналитических центров, действующих в США, пишет Anadolu. По его словам, с самого начала войны в Украине Анкара прилагает усилия для "достижения справедливого мира и продолжает это делать".

"Переговоры в Стамбуле подтвердили успех активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы война закончилась, не нанеся еще больших разрушений", — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что основными принципами Турции являются укрепление дружбы, снижение разногласий и обеспечение мира, а также, что страна считает уважение международного права, суверенитета государств и территориальной целостности непременным условием. Эрдоган отметил, что современный мир нуждается в этих принципах как никогда.

Напомним, бывшый заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Киев вышел из Стамбульских соглашений якобы после консультаций с американцами. По ее словам, власти Украины усомнились в справедливости выдвинутых условий.

Москва в конце 2023 обвинила бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он якобы приказал Владимиру Зеленскому не соглашаться на какие-либо мирные соглашения с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года. Мол, он вмешался и сорвал мирное соглашение.