Прогноз политика звучит неутешительно

Во вторник, 24 сентября, на открытии Генассамблеи ООН президент Турции заявил о том, что найти дипломатический способ достижения мира в Украине становится все сложнее. Конфликт усугубляется и "пространство для дипломатии сужается".

Возможностей урегулировать военный конфликт и достичь мира в Украине становится все меньше. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны ООН.

"Мы все еще ждем установления постоянного мира и стабильности в Украине. Но по мере роста гонки вооружений пространство для дипломатии сужается", — заявил президент Турции.

Политик подчеркнул, что "дипломатия и диалог" — это залог успеха в решении конфликта между Украиной и Россией. По его мнению, именно эти составляющие гарантировали бы территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Кроме этого, Эрдоган заверил присутствующих, что в рамках процесса по стабилизации ситуации Турция будет выполнять положения Конвенции Монтре и держать закрытыми Черноморские проливы для военных кораблей.

Напомним, Эрдоган заявлял, что реализации Стамбульских соглашений между Украиной и Россией в 2022 году помешали "определенные лобби". Они якобы не хотели, чтобы усилия для достижения мира достигли своей цели.

Эрдоган подчеркнул, что основными принципами Турции являются укрепление дружбы, снижение разногласий и обеспечение мира, а также, что страна считает уважение международного права, суверенитета государств и территориальной целостности непременным условием. Эрдоган отметил, что современный мир нуждается в этих принципах как никогда.

В свою очередь бывшый заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Киев вышел из Стамбульских соглашений якобы после консультаций с американцами. По ее словам, власти Украины усомнились в справедливости выдвинутых условий.

Москва в конце 2023 обвинила бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он якобы приказал Владимиру Зеленскому не соглашаться на какие-либо мирные соглашения с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года. Мол, он вмешался и сорвал мирное соглашение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Эрдоган сделал неожиданное заявление, заговорив о деоккупации Крыма. Президент Турции заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.