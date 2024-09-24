"Мир должен определиться": Байден обратился к Генассамблее ООН по Украине

Он заверил, что США продолжат поддерживать Киев

Мир должен продолжить поддерживать Украину. Она должна обрести справедливый и длительный мир.

Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент США Джо Байден. Он считает, что сейчас мир находится на историческом перекрестке.

"Наши решения определят будущее на десятилетия вперед. Мы решительно сдерживаем агрессию. Мы все уважаем устав ООН. Когда Россия вторглась в Украину, мы могли не реагировать, выразить протест и беспокойство. Но я и вице-президент Гаррис активно начали действовать, мобилизовать помощь. Более 50 стран объединились, и что самое важное – украинский народ поднялся", – подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что президент РФ Владимир Путин потерпел провал в своей основной цели – разрушить Украину. В то же время Байден подчеркнул сейчас НАТО гораздо сильнее, чем раньше.

"Теперь мир должен определиться, будем ли мы дальше поддерживать Украину в обретении своей свободы, или мы отойдем и разрешим разрушение Украины. Нельзя уставать, отводить взгляд, нужно поддерживать Украину до того момента, как она получит справедливый и продолжительный мир", — подчеркнул он.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил в штаб-квартире ООН. Он говорил о необходимости освобождения всех военнопленных, а также призвал мир к глобальному единству, чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников.