Зеленский и Байден поговорят об ударах по России: когда пройдет встреча

У глав государств намечено две встречи на этой неделе

Руководство США не отменило запрета на использование своего дальнобойного вооружения для ударов вглубь территории России. При этом не исключено, что этот вопрос будет поднят на двусторонней встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом рассказал во время брифинга в штаб-квартире ООН представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден не менял свою позицию по этому вопросу.

"Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", — сказал он.

Стоит отметить, что спикер президента Сергей Никифоров в эфире единого марафона новостей сообщил, что у Байдена и Зеленского будет две встречи на этой неделе.

"Будет завтра (25 сентября, — ред.) встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше результатов", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.