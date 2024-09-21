Зеленский хочет нажать на Байдена по двум вопросам: СМИ объяснили, о чем идет речь

Как именно и чем Зеленский планирует прижать Байдена – пока неизвестно

Президент Владимир Зеленский планирует надавить на своего американского коллегу Джозефа Байдена, чтобы решить два важных для Украины вопроса. Во-первых, Соединенные Штаты должны взять на себя четкое обязательство по постоянным поставкам передового вооружения, во-вторых – наконец-то предоставить Украине приглашение в НАТО.

Об этом пишет издание Bloomberg. Во время визита в Вашингтон 26 сентября Зеленский на встрече с Байденом представит последнему свой план победы Украины.

По данным источников агентства, кроме вышеуказанных условий в документе предусмотрен четкий путь членства Украины в Европейском Союзе. Как именно и чем Зеленский планирует прижать Байдена, пока неизвестно.

Также источники отметили, что некоторые сторонники Украины уже начали рассматривать варианты прекращения огня путем переговоров. Однако Зеленский во время этих дискуссий остался на прежней позиции – Украина не будет уступать территорию, которую захватили россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты Америки, где встретится с действующим президентом Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

План победы Украины, который в скором времени президент Владимир Зеленский представит союзникам, не просто предложение, а четкое понимание того, что означает современная война. Среди того, что можно выделить: военный пакет, экономический стимул, патетическое принуждение России и дипломатическое давление на нее.