Зеленский привез в США таинственный план победы: что он предусматривает и как отреагировали у Байдена

Кроме плана победы, в Белом доме ждут речь Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, — заявил в своем видеообращении 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Видео глава государства записал с самолета, на котором направлялся в США, где на этой неделе должен выступить на 79-й Генассамблее ООН, а после нее — представить администрации Джо Байдена план победы Украины в войне.

В отличие от широко представленной Формулы мира, ни украинская общественность, ни международное сообщество не были предварительно информированы о составляющих плана. "Телеграф" рассказывает все, что известно об инициативе президента, и как в США готовятся к встрече с Зеленским.

Четыре пункта плана

По данным газеты The Times, Зеленский будет просить у Байдена своеобразные гарантии безопасности, "чтобы предотвратить принуждение Украины к неблагоприятному мирному соглашению" в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Ранее Трамп неоднократно обещал "завершить войну через 24 часа" и сделать так, чтобы "люди перестали умирать". Детальнее видение республиканца раскрыл его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс — фактически речь идет о заморозке текущей линии фронта.

"Вероятно, это будет выглядеть примерно как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной, которая будет сильно укреплена, чтобы россияне снова не вторглись", — объяснял Вэнс. По его мнению, урегулирование конфликта также потребует от Украины отказа от вступления в НАТО.

Владимир Зеленский подверг резкой критике подобные предложения:

"Его послание (Вэнса — Ред.), похоже, в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее несет. Идея о том, что мир должен положить конец этой войне за счет Украины, неприемлема", — подчеркнул он.

План президента Украины, который на фоне всех "мирных инициатив" он повез в США, включает следующие ключевые пункты:

гарантии безопасности от Запада, "подобные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";

продолжение украинского наступления на Курскую область РФ для получения "территориального козыря";

запрос на "конкретное" современное оружие;

международная финансовая помощь по восстановлению разрушенной экономики.

Также ожидается, что Зеленский повторит свой призыв к Байдену наконец разрешить удары по территории России дальнобойными ракетами. Ранее Киев предоставил Вашингтону список объектов, которые сможет эффективно поразить таким оружием.

Японское издание Kyodo News дополнительно сообщало, что план будет включать в себя перечень количества и типов желаемого вооружения, а также сроки поставки и ожидаемый эффект на поле боя. Также речь пойдет о необходимости западных инвестиций для укрепления внутренних производственных возможностей Украины в сфере вооружения.

Президент Украины заявил, что не будет раскрывать все детали до встречи с Байденом в Белом доме в четверг, 26 сентября, добавив, что также намерен представить план Трампу и Камале Харрис. Поделится своим видением и с Конгрессом США, чья двухпартийная поддержка важна для внешнеполитических решений.

Ключевая речь Зеленского

Перед встречами в Вашингтоне, 23 сентября, президент Украины выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На следующий день, 24 сентября — на заседании Совета безопасности ООН, посвященному войне РФ против Украины, а 25 сентября ожидается речь Зеленского на Генассамблее ООН.

В Государственном департаменте США "Телеграфу" сообщили, что в Белом доме "с нетерпением" ждут речи главы украинского государства.

"Можно ожидать, что президент Зеленский выступит с речью о самых важных приоритетах Украины. В СМИ есть много информации о том, что он собирается предложить план о победе Украины. Правительство США поддерживает постоянные тесные контакты с правительством Украины, поэтому эти вопросы уже долго обсуждаются между государствами.

Но я знаю, что президент Байден, вице-президент Харрис и вся администрация президента США ждут с нетерпением речь Владимира Зеленского. Чтобы более точно понимать его приоритеты и идеи, потому что прошло уже почти два с половиной года с момента вторжения российского правительства в Украину. Ситуация в Украине сейчас очень тяжелая.

Храбрые украинцы защищают свою страну. И это их выбор – как именно защищать страну, когда и при каких условиях проводить переговоры с российским правительством, например, по поводу мира. Поэтому, думаю, все с нетерпением ждут речи президента Зеленского", — сказал "Телеграфу" официальный представитель Госдепа США Дэниел Сайзек.

Сайзек добавил, что правительство США будет внимательно слушать план президента Украины, и у Вашингтона есть понимание, что Киеву нужно больше.

"Президент Байден и его команда всегда внимательно слушают все планы, предложения и выступления украинской стороны. Конечно, США тоже имеют свою точку зрения. Но, думаю, стоит отметить, что США уже предоставили Украине более 90 миллиардов долларов помощи, в том числе более 50 миллиардов долларов – военной помощи.

При этом правительство США понимает, что Украине нужно больше, чтобы защитить себя, вернуть больше территории и остановить новое наступление российской армии. США привержены безопасности Украины. Я не могу сегодня заявить об изменении позиции США в этой сфере. Я могу только сказать, что правительство США будет очень внимательно слушать предложения президента Зеленского", — отметил представитель Государственного департамента.

"План Б"

После презентации в Вашингтоне план победы будет "на столе у всех союзников", заявлял Зеленский. Он отмечал, что инициатива "нуждается в быстрой поддержке президента США и других западных лидеров", чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с сильной позиции.

"Я считаю, что это историческая миссия. Давайте все это сделаем сегодня, пока все чиновники, желающие победы Украины, находятся на должностях", — сказал глава государства.

В то же время, мнение о том, что Байден откажется от поддержки плана Банковой, Зеленский считает "ужасным".

"Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы. И мы бы получили очень долгую войну – невозможную, изнурительную ситуацию, которая приведет к гибели огромного количества людей. Но, несмотря на это, я не могу винить Байдена в чем-то", — сказал президент в интервью изданию The New Yorker.

Президент объяснил американским журналистам, что Украина уже годами живет в "плане Б" и продолжит жить в таком режиме, если не получит поддержки нового плана.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что Эрдоган рассказал, почему сорвались переговоры Украины и России в Стамбуле.