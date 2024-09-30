Сибига и Сийярто встретились наедине: о чем говорили

Визит в Венгрию является продолжением первого регионального турне нового министра

В понедельник, 30 сентября, в Будапеште начались переговоры в формате тет-а-тет между министрами иностранных дел Украины и Венгрии Андреем Сибигой и Петером Сийярто.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) в официальном телеграм-канале.

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", – говорится в публикации.

Отмечается, что переговоры Андрея Сибиги и Петера Сийярто длились примерно час, вдвое дольше запланированного. После разговора с глазу на глаз начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

Ранее в МИД Украины рассказали, что ключевыми темами обсуждения станут "развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, приграничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии".

Ожидается, что по итогам переговоров главы МИДа выступят с заявлениями для прессы.

"Визит в Венгрию является продолжением первого регионального турне нового министра иностранных дел, целью которого является налаживание прагматичной и предполагаемой политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Венгрии рассказали, почему Украина до сих пор не бьет вглубь России.