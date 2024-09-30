Сібіга і Сійярто зустрілися наодинці: про що говорили

Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра

У понеділок, 30 вересня, у Будапешті розпочалися переговори у форматі тет-а-тет між міністрами закордонних справ України та Угорщини Андрієм Сибігою та Петером Сійярто.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) в офіційному телеграм-каналі.

"У Будапешті розпочались переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", – йдеться у публікації.

Зазначається, що переговори Андрія Сибіги та Петера Сійярто тривали приблизно годину, вдвічі довше від запланованого. Після розмови віч-на-віч розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій.

Раніше у МЗС України розповіли, що ключовими темами обговорення стануть "розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України до ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії".

Очікується, що за підсумками переговорів глави МЗС виступлять із заявами для преси.

"Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС та НАТО", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині розповіли, чому Україна досі не б’є вглиб Росії.