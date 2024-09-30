Есть ли шанс, что война станет невыгодной для РФ: Гетманцев удивил ответом

Война в определенной степени работает на экономику РФ

Несмотря на увеличение Кремлем расходов на армию России, большинство экспертов считают, что уже с 2025-2026 годов война для Москвы станет невыгодной. Но действительно ли так и финансовая военная машина Владимира Путина начнет понемногу глохнуть.

На этот вопрос ответил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев изданию "Українські Новини". По его словам, большинство из этих прогнозов иллюзии.

"Финансы есть. У них очень серьезная ресурсная подушка, которая способна удерживать их еще достаточно долго", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения из России вышло много бизнеса и это отразилось на экономике, как и санкции. Однако большинство иностранного бизнеса осталось и успешно работает. Красноречивее этого говорят цифры, ведь на этот год плановый размер доходов бюджета РФ составляет 35,1 трлн рублей, то есть 20% выше доходов прошлого года.

"Санкции, осложнившие жизнь РФ, не оказались смертельными или адскими. Остается множество каналов обхода этих санкций. Собственно, Россия зарабатывает сверхдоходы на нефти, которая "потекла" в Китай и Индию. Росатом продолжает зарабатывать большие деньги на проектах во всем мире", – добавляет политик.

Гетманцев приводит много цифр, свидетельствующих об отсутствии падения экономики России. В частности, за 8 месяцев 2024 года в РФ профицит счета текущих операций составил 40,5 млрд долларов против 29 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. То есть Кремль заработал еще больше, несмотря на санкции и колоссальные военные затраты.

По словам Гетманцева, теорию о неспособности РФ спонсировать войну уже в следующем году опровергает план бюджета России на 2025 год. Где расходы на войну будут еще больше – 13,2 трлн рубля (142 млрд долларов). То есть сумма увеличилась на 200%, чем военный бюджет 2022 года. Несмотря на это, Кремлю безразлично, что расходы на войну в 2025 году будут на четверть больше, чем расходы на социальную защиту и помощь, образование и здравоохранение вместе взятые.

"Мы понимаем, что любые санкции, любые потери, любые расходы на войну не столь болезненны, чтобы заставить Москву отказаться от войны. Тем более давайте будем также откровенны, война стала уже для РФ определенной системообразующей категорией – осью, вокруг которой вертится все остальное. От идеологии к экономике, от политики к культуре. Это "общее дело", одобряемое подавляющим большинством населения и всей элитой. Война определяет повестку дня всего российского общества. Консолидирует его вокруг себя и власти, вождя. Война определяет, где есть в их шкале ценности добро, где есть зло. Кто есть враг, кто друг. Война объясняет все неудачи", — добавляет Гетманцев.

Он отмечает, что сейчас именно война удерживаю то устройство в РФ, которое хочет Путин. И она в определенной степени работает на экономику, ставя ее на военные рельсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине увеличат расходы на военные нужды.