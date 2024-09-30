Чи є шанс, що війна стане невигідною для РФ: Гетманцев здивував відповіддю

Війна певною мірою працює на економіку РФ

Попри збільшення Кремлем видатків на армію Росії, більшість експертів вважають, що вже з 2025-2026 років війна для Москви стане невигідною. Але чи дійсно це так і фінансова військова машина Володимира Путіна почне потроху глохнути.

На це питання дав відповідь голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виданню "Українські Новини". За його словами, більшість з цих прогнозів ілюзії.

"Фінанси є. У них дуже серйозна ресурсна подушка, яка здатна втримувати їх ще досить довго", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення з Росії вийшло багато бізнесу і це вдарило по економіці, як і санкції. Проте більшість іноземного бізнесу залишилась і успішно працює. Красномовніше за це кажуть цифри, адже на цей рік плановий розмір доходів бюджету РФ складає 35,1 трлн рублів, тобто 20% вище доходів минулого року.

"Санкції, які ускладнили життя РФ, не виявилися смертельними чи пекельними. Залишається безліч каналів обходу цих санкцій. Власне, Росія заробляє надприбутки на нафті, яка "потекла" до Китаю та Індії. Росатом продовжує заробляти великі гроші на проєктах у всьому світі", — додає політик.

Гетьманцев наводить багато цифр, які свідчать про відсутність падіння економіки Росії. Зокрема, за 8 місяців 2024 року в РФ профіцит рахунку поточних операцій склав 40,5 млрд доларів проти 29 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Тобто Кремль заробив ще більше, попри санкції та колосальні військові затрати.

За словами Гетманцева, теорію про не можливість РФ спонсорувати війну вже наступного року спростовує план бюджету Росії на 2025 рік. Де видатки на війну будуть ще більшими – 13,2 трлн рублі (142 млрд доларів). Тобто сума збільшилась на 200%, ніж військовий бюджет 2022 року. Попри це Кремлю байдуже, що видатки на війну у 2025 році будуть на чверть більше, ніж видатки на соціальний захист і допомогу, освіту та охорону здоров’я разом узяті.

"Ми розуміємо, що будь-які санкції, будь-які втрати, будь-які видатки на війну не є настільки болючими, щоб змусити Москву відмовитися від війни. Тим більше давайте будемо також відверті, війна стала вже для РФ певною системоутворюючою категорією – віссю, навколо якої обертається все інше. Від ідеології до економіки, від політики до культури. Війна визначає, де є в їхній шкалі цінності добро, де є зло. Хто є ворог, хто є друг. Війна пояснює всі невдачі", — додає Гетманцев.

Він зауважує, що наразі саме війна утримую той устрій у РФ, який хоче Путін. І вона певною мірою працює на економіку, ставлячи її на військові рейки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні збільшать видатки на військові потреби.