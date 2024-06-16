Рука Кремля? Две страны внезапно отозвали подписи под коммюнике по итогам первого Саммита мира

Причина такого поступка со стороны двух стран пока неизвестна

Вечером 16 июня две страны внезапно отозвали подписи под документом, опубликованным по итогам первого Глобального Саммита мира в Швейцарии. Известно, что речь идет об Ираке и Иордании, а отзыв произошел после пресс-конференции, где обсуждались итоги саммита.

Страны исчезли из списка подписантов, опубликованного правительством Швейцарии. Причина такого афронта со стороны стран, не замеченных в сильных пророссийских симпатиях, пока неизвестна.

Таким образом, количество стран, которые поставили подписи на коммюнике Саммита мира, уменьшилось до 78. В то же время количество стран-"отказников" увеличилось до 15.

В Швейцарии 15-16 июня в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха) состоялся саммит мира. Во встрече приняли участие около 100 стран и организаций, по большей части с Глобального Юга.

На первый Глобальный саммит мира РФ не приглашали, но не исключено, что они будут на втором Саммите. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях. Ожидается, что следующий саммит состоится через несколько месяцев, однако более точные сроки неизвестны.

Также "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.