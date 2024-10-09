Украина хочет провести саммит мира и пригласить Россию. Когда ждать событие

Посредником в предстоящих переговорах должна выступить Анкара

Украина планирует организовать саммит мира, который изначально планировался на ноябрь до конца текущего года. Украинская сторона рассматривает возможность привлечения международного сообщества для обсуждения условий завершения войны.

По информации Reuters, на это мероприятие могут пригласить представителей разных стран, включая Россию. Формат саммита предусматривает многосторонние переговоры с участием третьих сторон без прямого диалога между Украиной и Россией, сказал украинский посол в Турции Василий Боднар.

Пригласят и Россию

Киев планирует провести новый мирный саммит до конца 2024 года. Интересно, что украинская сторона хочет видеть на этом мероприятии и представителей России. Однако Боднар отметил, что прямых двусторонних переговоров между Украиной и Россией на саммите не предусматривается.

Формат предстоящего саммита должен отличаться от традиционных двусторонних встреч. Вместо этого предлагается привлечь международное сообщество для создания перечня шагов, необходимых для достижения справедливого мира в Украине. На основе этого списка будут сформулированы требования России.

В предстоящие переговоры хотят привлечь и Турцию. Анкара имеет опыт посредничества в других конфликтах и придерживается нейтралитета в отношениях как с Украиной, так и с Россией. Впрочем, являясь членом НАТО, страна поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российское вторжение. В то же время, она выступает против западных санкций в отношении России, сохраняя важные для себя связи с Москвой в оборонной, энергетической и туристической сферах.

Ранее Телеграф также рассказывал о том, что на первом саммите мира Украине удалось собрать 78 стран. Еще 15 отказались участвовать в мероприятии.