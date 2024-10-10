Прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности: Зеленский отреагировал на слухи

В Офисе президента не подтвердили слухи, распространяемые в иностранных СМИ

Украина не будет соглашаться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности и скорейшего вступления в ЕС.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника президента Украины по коммуникации Дмитрия Литвина. Комментируя недавнюю публикацию в итальянском издании Corriere della Sera, Литвин назвал данный тезис неправдой.

"У нас есть Формула мира. Там указано, как Украина видит справедливый мир. Именно на таких условиях ведутся переговоры с иностранными партнерами по усилению позиций Украины на международной арене", — заявил советник главы государства.

В то же время Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что надеется на помощь со стороны Парижа, поскольку, по его словам, Украина испытывает дефицит вооружений.

Напомним, итальянское издание Corriere della Sera выпустило публикацию, в которой говорилось, что Украина якобы могла бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский вместо отмененного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где презентует каждому из них "План победы Украины".