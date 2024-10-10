Припинити вогонь в обмін на гарантії безпеки: Зеленський відреагував на чутки

В Офісі президента не підтвердили чутки, які розповсюджуються в іноземних ЗМІ

Україна не погоджуватиметься на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та якнайшвидшого вступу до ЄС.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" із посиланням на радника президента України з комунікації Дмитра Литвина. Коментуючи недавню публікацію в італійському виданні Corriere della Sera, Литвин назвав цю тезу неправдою.

"У нас є Формула миру. Там зазначено, як Україна бачить справедливий мир. Саме на таких умовах ведуться переговори з іноземними партнерами щодо посилення позицій України на міжнародній арені", — заявив радник глави держави.

Водночас Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що сподівається на допомогу з боку Парижа, оскільки, за його словами, Україна відчуває дефіцит озброєнь.

Нагадаємо, італійське видання Corriere della Sera випустило публікацію, в якій йшлося про те, що Україна нібито могла б погодитися на припинення вогню по нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де презентує кожному з них "План перемоги України".