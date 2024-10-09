Каждому из лидеров украинский президент представляет "План победы Украины", который планировалось раскрыть на заседании "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский вместо отмененного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где презентует каждому из них "План победы Украины". Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии и Германии – Киром Стармером и Олафом Шольцем, а также с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает ряд европейских СМИ. В частности, французская газета Le Monde со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца пишет, что Макрон и Зеленский встретятся в Париже 10 октября.

"Эта встреча будет возможностью для президента Республики снова подтвердить решительную настроенность Франции продолжать оказывать дальнейшую непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу совместно с нашими партнерами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Немецкое издание BILD пишет, что Зеленский и Шольц встретятся в Берлине 11 октября. Кроме Шольца, Зеленский хочет также встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, однако, о чем именно они будут говорить, пока неизвестно.

"План победы" подразумевает стратегию, с помощью которой Украина и ее союзники смогут заставить Владимира Путина закончить войну и сесть за стол переговоров. Впервые представив свой план в США, Зеленский теперь намерен ознакомить с ним европейских лидеров", — отмечает издание. .

Американское издание Politico сообщило, что Зеленский проведет в Лондоне встречу с Киром Стармером, британским премьером. Предполагается, что этот визит также придется на 10 октября, встреча состоится в Лондоне.

"Украинский президент посетит Стармера во второй раз с момента вступления британского премьера в должность в июле. Встреча состоится в тот момент, когда западные государства размышляют над тем, удовлетворить ли просьбу Украины об обстреле России из дальнобойного оружия, и сразу после того, как был отложен ключевой саммит, на котором Украина должна была представить "план победы", — сообщил журнал.

Официальный представитель британского правительства, комментируя новости, заявил, что премьер в очередной раз заявит о поддержке Украины со стороны Великобритании. Еще один интересный момент 2 у Стармера подтвердили, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также будет присутствовать на встрече в Лондоне. А Рютте уже успел на прошлой неделе заявить, что у Киева есть право на самооборону, которое "не заканчивается на границе".

Отметим, что 8 октября президент США Джо Байден отменил поездку в Германию из-за приближающегося урагана, который может стать самым разрушительным за последнюю сотню лет.

Как сообщал "Телеграф", это заседание президент Украины Владимир Зеленский называл "особым". Украинский лидер планировал там представить "план победы" государствам-союзникам.