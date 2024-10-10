Будет ли европейское турне Зеленского успешным

В Politico оценили шансы президента на успех

Президент Владимир Зеленский отправился в турне по Европе, чтобы заручиться поддержкой союзников по пяти важным для Украины вопросам. Западные СМИ проанализировали запросы лидера Украины и дали прогноз шансов на удовлетворение этих просьб.

Свою оценку дало и издание "Politico". Их эксперты проанализировали шансы на успех по каждому из вопросов.

"Украинский президент мчится по Европе, чтобы найти поддержку для Киева. Мы оценили его шансы на успех", — такими словами начинается текст статьи на "Politico". Издание пересмотрело пять главных запросов Зеленского и оценило его шансы по шкале от 1 до 5, где 1 означает почти отсутствие шансов, а 5 — очень вероятно.

Путь в НАТО

Членство Украины в НАТО рассматривается как единственный способ предотвратить последующее российское нападение. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, недавно заявил, что приглашение Украины присоединиться к оборонному альянсу является частью плана победы и призвал союзников игнорировать угрозы России об эскалации. Но получение четкого приглашения в ближайшее время под большим вопросом.

Шансы на успех: 1

Защита украинского неба

Практическим шагом было бы привлечь западных союзников ближе к линии фронта, по сути, Польшу и Румынию, чтобы они использовали средства своей противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты, летящие над западом Украины.

Пока это абсолютно невозможно, поскольку союзники боятся прямого конфликта с Россией.

Шансы на успех: 1

Связанный с защитой украинского неба вопрос состоит в том, чтобы убедить союзников прислать больше систем противовоздушной обороны, которые украинская армия сможет развернуть самостоятельно, в том числе новые платформы Patriot и франко-итальянские SAMP/T.

Несмотря на перспективные заявления в течение лета, поставки прекратились, но обещания продолжаются.

Шансы на успех: 4

Разрешение на дальнобойные удары вглубь России

Президент Зеленский настаивает на пересмотре ограничений, препятствующих Украине поражать цели внутри России посредством западного оружия.

Вопреки поддержке генерального секретаря НАТО Марка Рютте, союзники опасаются, что разрешение на дальнобойные удары вглубь России может спровоцировать эскалацию войны или даже ядерный ответ РФ.

Шансы на успех: 1

Поставки немецких ракет Taurus

США, Великобритания, Франция и Италия отправили Украине ограниченное количество ракет дальнего действия, однако Германия решительно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus.

Вопреки давлению со стороны партнеров по коалиции, канцлер Германии Шольц продолжает отвечать на запросы последовательным и категоричным "нет".

Шансы на успех: 1

Превратить Украину в арсенал демократии

Украинское правительство хочет привлечь инвестиции в свою собственную оборонную промышленность, что будет способствовать развитию ее экономики и обеспечит ее оружием, которое она сможет использовать против России, не сталкиваясь с капризными союзниками.

Такие оборонные компании как Rheinmetall, Nammo и Saab уже договорились об определенной форме локальных программ производства артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы украинским компаниям.

Владимир Зеленский заявил, что план Украины заключался в том, чтобы продвинуть этот вопрос во время субботней встречи в Рамштайне.

Шансы на успех: 5

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский проведет встречи со Стармером, Рютте, Макроном и Шольцем и представит каждому из них "План победы Украины".