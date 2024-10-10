Залужный встретился с Зеленским в Лондоне: подробности и фото

Посол рассказал о повестке дня главы государства

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Лондон, встретился с послом нашей страны в Великобритании Валерием Залужным. Украинский дипломат участвовал в работе главы государства.

Ключевыми приоритетами в повестке дня украинского лидера являются безопасность и оборона. Об этом Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале.

"Утром принял участие во встрече Министра обороны Рустема Умерова и Секретаря по обороне Джона Гили. Обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги. Сотрудничаем с партнерами по усилению наших оборонных возможностей", – говорится в сообщении.

Посол добавил, что впоследствии – длительные переговоры на Даунинг-стрит, где Владимир Зеленский представил "План победы Украины" главе правительства Великобритании Киру Стармеру.

"Обсудили также усиление сотрудничества в оборонной сфере. Нам нужна возможность максимально эффективно защищаться, поэтому продолжаем фокусироваться на разрешениях ударов вглубь территории врага", – проинформировал дипломат.

По его словам, украинская делегация продолжила согласование шагов, приближающих нашу Победу с участием Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Наше будущее — в Альянсе. Членство Украины в НАТО — единственный путь к стабильному миру в регионе", – подчеркнул Залужный.

Напомним, Зеленский вместо отмененного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где представит каждому из них "План победы Украины". Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии и Германии – Киром Стармером и Олафом Шольцем, а также с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.