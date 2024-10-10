Когда будет следующий саммит мира, рассказал Зеленский

Следующий мирный саммит состоится в ближайшее время

Украина будет готовиться к новому мирному саммиту, который должен состояться в ноябре текущего года. Однако точная дата его проведения пока неизвестна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, до начала следующего месяца мирный план будет готов со всеми деталями.

"Насчет точной даты я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", — заявил Зеленский.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что уже 17 октября Франция организует конференцию по результатам мирного саммита в Швейцарии. Она будет касаться ядерной защиты и безопасности.

Напомним, на следующем саммите мира Украина рассматривает возможность привлечения международного сообщества для обсуждения условий окончания войны. На этот саммит планируется пригласить и Россию: в то же время прямых двусторонних переговоров между сторонами военных действий на саммите не предусматривается. Кроме России к участию на саммите планируют привлечь и Турцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом саммите мира Украине удалось собрать 78 стран. Еще 15 отказались участвовать в мероприятии.