Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні: подробиці та фото

Посол розповів про порядок денний глави держави

У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Лондона, зустрівся з послом нашої країни у Великій Британії Валерієм Залужним. Український дипломат брав участь у роботі глави держави.

Ключовими пріоритетами на порядку денному українського лідера є безпека та оборона. Про це Валерій Залужний написав у своєму телеграм-каналі.

"Вранці взяв участь у зустрічі Міністра оборони Рустема Умерова та Секретаря з оборони Джона Гілі. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки. Співпрацюємо з партнерами щодо посилення наших оборонних можливостей", – йдеться у повідомленні.

Посол додав, що згодом – тривалі переговори на Даунінг-стріт, де Володимир Зеленський представив "План перемоги України" главі уряду Великобританії Кіру Стармеру.

"Обговорили також посилення співпраці в оборонній сфері. Нам потрібна можливість максимально ефективно захищатись, тому продовжуємо фокусуватися на дозволах ударів углиб території ворога", – поінформував дипломат.

За його словами, українська делегація продовжила узгодження кроків, які наближають нашу перемогу за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Наше майбутнє — в Альянсі. Членство України в НАТО — єдиний шлях до стабільного миру в регіоні", — наголосив Залужний.

Нагадаємо, Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де представить кожному з них "План перемоги України". Він планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єрами Британії та Німеччини – Кіром Стармером та Олафом Шольцем, а також з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.