Зеленский прибыл в Великобританию: появились первые видео из Лондона и детали визита

Украинский президент продолжает вояж по Европе

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Там он провел переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщает The Guardian. Также украинский президент должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Представитель британского премьера сообщил журналистам, что Стармер должен был подтвердить Зеленскому незыблемую поддержку Великобритании Украины перед лицом российской агрессии. В то же время отмечается, что позиция правительства Великобритании относительно разрешения Украине запускать ракеты большой дальности Storm Shadow по целям на территории России не изменилась.

Это уже второй визит украинского президента на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера премьер-министром. В июле Зеленский первым из иностранных лидеров посетил Лондон после смены правительства.

Напомним, Зеленский вместо отмененного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где представит каждому из них "План победы Украины". Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии и Германии – Киром Стармером и Олафом Шольцем, а также с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В среду, 9 октября, президент Укрины посетил Хорватию. Там он принял участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.