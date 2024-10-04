Не хотят провоцировать Путина, но есть нюанс: в Бундестаге объяснили позицию Запада по переговорам с РФ

Шольц начинает понимать, что Путин на самом деле не стремится к миру

Сообщениям итальянских СМИ, что немецкий канцлер Олаф Шольц готовит мирный план для Украины, и призывам к Киеву начать мирные переговоры с Москвой, пока не стоит верить.

Об этом на полях Варшавского форума безопасности "Телеграфу" рассказал депутат от партии "Зеленых" и председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Берлине сосуществуют две стратегии по Украине, и это проблема, — депутат Бундестага Антон Хофрайтер".

— Канцлер всегда надеется, что сможет поговорить с Путиным, но постепенно тоже начинает осознавать, что Путин на самом деле не стремится к миру, — выразил свое мнение влиятельный германский депутат.

По его мнению, перед любыми переговорами с непризнанным на Западе президентом РФ нужно сделать достаточно и продемонстрировать, что Украина и Европа сильны.

— Я ведь абсолютно убежден: если мы хотим мира, мы не должны провоцировать Путина, демонстрируя слабость. А Европа, к сожалению, слишком часто это делает, — подчеркнул Антон Хофрайтер.

Напомним, сайт "Телеграф" писал, что Шольц может предложить Путину переговоры по Украине.