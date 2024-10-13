У Берліні заявили, що передачу важкої техніки Україні завершено

Влада Федеративної Республіки Німеччини прийняла рішення більше не відправляти в Україну важку військову техніку. Там заявили, що у бундесверу (німецької армії – Ред.) залишилося майже 300 танків Leopard 2.

Про це повідомив Bild. Видання також повідомляє, що у Німеччини залишилися БМП (бойові машини піхоти — Ред) та гаубиці у неназваній кількості. При цьому в Берліні нібито не вірять у те, що Україна скоро зможе провести контрнаступ.

Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц нібито не дав позитивної відповіді під час останнього візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна на прохання дозволити бити ракетами по території Росії.

При цьому канцлер Німеччини не сказав категоричне "ні". Водночас у Берліні не дали позитивної відповіді на дозвіл постачання Україні далекобійних ракет Taurus, а також прискорити процес ухвалення України до складу Організації Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У цьому матеріалі Bild План перемоги Володимира Зеленського називається "останнім шансом Зеленського".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про закінчення війни в Україні.