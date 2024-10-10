Помощь Украине может существенно сократиться уже в следующем году, в чем дело

Речь идет о десятках миллиардов евро

Помощь Украине от союзников может сократиться вдвое уже в следующем году. По мнению экспертов, причиной может послужить, в частности, победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Информация об этом опубликована в исследовании Ukraine Support Tracker. Кроме того, как стало известно, Германия объявила о сокращении своих бюджетных ассигнований на 50 процентов, другие европейские страны могут последовать ее примеру.

"Со следующего года Украина может столкнуться со значительным дефицитом помощи. Новый президент США Дональд Трамп может заблокировать дальнейшие пакеты помощи в Конгрессе. Кроме того, Германия недавно объявила о сокращении своих бюджетных ассигнований на 50 процентов, другие европейские доноры могут поступить так же", — пишут исследователи.

В таком случае, европейскую помощь можно было бы заменить вкладами НАТО или ссудами на основе доходов от замороженных российских активов, утверждается в исследовании.

"Оценки, основанные на последних тенденциях в распределении помощи, показывают, что если западные доноры сохранят текущий уровень усилий, общая помощь в следующем году составит чуть более 100 миллиардов евро, из которых почти 59 миллиардов евро будет военной помощью и 54 миллиарда евро финансовой поддержкой", – говорится в исследовании Ukraine Support Tracker.

Однако без новых пакетов помощи США военная помощь может снизиться примерно до 34 миллиардов евро, тогда как финансовая помощь упадет примерно до 46 миллиардов евро. Если европейские страны также сократят свои усилия и последуют примеру Германии, то военная помощь сократится до 29 миллиардов евро, а финансовая — снизится примерно до 27 млрд. евро.

Согласно этому сценарию, общая помощь Украине может сократиться вдвое, до примерно 55 миллиардов евро.

В то же время дополнительные механизмы финансирования, такие как скоординированные вклады НАТО, могут обеспечить 40 миллиардов евро военной помощи.

"В настоящее время обсуждается сумма кредитов, полученных от замороженных российских активов, до 45 миллиардов евро, большинство из которых будет направлено на прямую финансовую помощь", — говорится в исследовании.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша стала символом стабильности и зрелости в понимании угроз и вызовов для Европы, включая текущую агрессию России против Украины.