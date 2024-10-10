Трамп отказался от приглашения Fox News на дебаты с Харрис: какие назвал причины

Телеканал заявлял, что вторые дебаты "предоставят возможность каждому кандидату высказать свои заключительные аргументы"

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет проводить второй раунд дебатов со своей оппоненткой Камалой Харрис, который мог состояться в конце октября. Он считает, что в данном случае "нечего обсуждать".

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что отказ от Трампа прозвучал спустя несколько часов после приглашения, прозвучавшего от Fox News для двух оппонентов сойтись во вторых дебатах 24 или 27 октября.

Телеканал в своем заявлении подчеркнул, что вторые дебаты "предоставят возможность каждому кандидату высказать свои заключительные аргументы".

Сам Дональд Трамп резко отреагировал на предложение и заявил, что дебатов не будет. По его мнению, их уже поздно проводить, кроме того, кандидат в президенты считает, что дебаты бессмысленны, поскольку Харрис заявила о намерении продолжать курс, выбранный действующим президентом США Джо Байденом.

"РЕВАНША НЕ БУДЕТ, ТАК ЧТО НЕЧЕГО ОБСУЖДАТЬ", — написал большими буквами Трамп на своей платформе Truth Social.

Стоит напомнить, что первые дебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября на телеканале ABC. Выборы президента Америки состоятся уже в следующем месяце 5 ноября. Также ранее Трамп призывал провести второй тур президентских дебатов на телеканале Fox News, который считается близким к Республиканской партии.

"Я считаю, что дебаты с тем, кого выберут радикальные левые демократы, должны пройти на FoxNews, а не на очень предвзятом ABC", — говорил он в соцсети.

Опрос Emerson College от 2 октября показывает, что 50% избирателей поддерживают Камалу Харрис, в то время как 48% Дональда Трампа. Один процент поддерживает кого-то другого, а еще один – не определились.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в конце сентября Трамп отклонил приглашение телеканала CNN провести дебаты с Харрис. Уже тогда он говорил, что "слишком поздно" проводить еще одни дебаты.