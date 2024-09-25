Украина не разговаривает ультиматумами. Подоляк откровенно рассказал о визите Зеленского в США

Украина для себя выбрала однозначный сценарий

Украина использует исключительно переговорный стиль ведения политической дискуссии со своими союзниками и четко объясняет свои требования. Об ультиматумах в данном случае не идет и речи.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина. Он прокомментировал визит главы государства Владимира Зеленского в США и сказал, что сомневается, что на этом этапе партнеры остановятся и признают победу российского президента Владимира Путина.

"Я не совсем готов комментировать историю, что "ничего Украина не получит", "никаких результатов не будет". Почему? Потому что 2,5 года, 950 дней войны в том числе за счет ресурса партнеров, за счет оружия партнеров. И снова же обнуление, я просто буду называть вещи своими именами, тотальное обнуление милитарной репутации России, ну, и лично Путина, это говорит о многом", — отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, важные политические решения могли быть приняты и полгода и год назад. Это значительно бы уменьшило количество жертв и ускорило бы финализацию войны.

"С точки зрения ультимативного подхода к глобальному политическому процессу — нет. Украина использует именно переговорный стиль ведения политической дискуссии. Почему? Потому что позиция Украины построена на той же логике. Она говорит, что можно получить, если будут такие ресурсы. Или наоборот, что можно потерять, если такие ресурсы будут заморожены. Соответственно, выбирайте себе сценарий. Потому что Украина для себя выбрала однозначный сценарий. Мы понимаем, что будет дальше делать Россия. Мы совершенно точно понимаем Россию", — объяснил Подоляк.

Он также добавил, что Украина не использует ультиматумы в переговорах со своими партнерами. Каждое требование со стороны Киева всегда логически объясняется.

"Это трудные переговоры, это трудные объяснения, это абсолютно психоаналитическая работа с людьми, привыкшими к непринятию решений. К сожалению. Я не кого-то конкретно сегодня имею в виду, а в целом политическую элиту. Почему? Потому что 30-40 лет, особенно после расписания Советского Союза, казалось, что есть маленькие локальные конфликты, которыми могут заниматься спецназы. То есть не надо принимать политические решения соответствующих. Для этого это была таковая коллективная, "разнеженная" политика. Так это можно назвать", — подытожил советник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом. Он выступил в Совбезе ООН, а на 25 сентября у него запланировано выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства также намерен встретиться с президентом США Джо Байденом и представить ему план победы Украины в войне.

В то же время ожидается, что Зеленский повторит свой призыв к Байдену наконец разрешить удары по территории России дальнобойными ракетами. Ранее Киев предоставил Вашингтону список объектов, которые сможет эффективно поразить таким оружием.

24 сентября в Нью-Йорке прошла встреча Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Разговор между ними проводился в формате тет-а-тет.