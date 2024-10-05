Украине стоит напасть на Беларусь? Чем это поможет, объяснил нардеп

Политик объяснил, что речь идет не об оккупации

Для Украины важно продолжать операции на территории противника, поскольку это позволит показать, что Россия ничего не контролирует. Для этого ВСУ могут зайти небольшими подразделениями в Беларусь.

Об этом рассказал народный депутат Украины Олег Дунда во время выступления на XIII Форуме свободной России. По его словам, нынешняя война напоминает Первую мировую, в которой победит тот, у кого больше ресурсов. Поскольку для Украины эта стратегия проигрышна, ей необходимо бить в самые уязвимые точки россиян.

По его словам, расширение операций вроде Курской и перенос их на территорию других областей позволит подорвать российскую централизованную власть. Кроме того, он считает, что подобную операцию надо провести и в Беларуси.

"Я глубоко убежден, что если относительно небольшие подразделения ВСУ зайдут, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. А это сильный удар под дых Москве", — сказал он.

Позже в комментарии изданию Belsat Дунда объяснил, что он имел в виду не оккупационную миссию по захвату части Беларуси, а скорее совместную операцию с представителями беларусской общественности, которые будут готовы взять власть в свои руки.

"Мы не оккупанты и не должны управлять Беларусью. Беларусью должны управлять сами белорусы", — сказал он.

При этом он добавил, что местное население "абсолютно аморфно" и не захочет отдавать свои жизни за Александра Лукашенко. Поэтому протестовать в случае такой операции, по мнению Дунды, никто не будет.

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров высказал мнение, что Курскую операцию ВСУ хотели проводить еще в 2023 году, однако этому помешала западная нерешительность.