"Оберуть, кого захочуть": Лукашенко розповів про свої плани на вибори у Білорусі у 2025 році

Проводити передвиборчу кампанію він не планує

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже починає говорити про вибори в країні у 2025 році. За його словами, громадяни Білорусі оберуть очільника держави "охайно та акуратно".

Про це він заявив на фестивалі-ярмарку "Дажынки-2024" у суботу, 19 жовтня. Лукашенко наголосив, що він ще не розпочинав свою передвиборчу кампанію.

"Запам'ятайте: найбільше я б не хотів, щоб ця кампанія починалася. Так, ми, як завжди, по-білоруськи, чисто, акуратно, на очах усієї світової спільноти оберемо свого президента. Ви оберете того, хто цього заслуговує, на ваш погляд. Тому жодної передвиборчої кампанії", — сказав Лукашенко.

За його словами, виступ на фестивалі точно не частина агітації, але якби він мав на це право, то вже почав би передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, що Лукашенко хоче, щоб білоруси були на переговорах України з РФ. Адже вони нібито матимуть прямий вплив на інтереси Білорусі. Він також назвав війну Росії проти України "конфліктом" та висловив певні побоювання щодо майбутнього Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Лукашенко та лідер Росії Володимир Путін зустрілись у Москві. Тоді Лукашенко заявив, що Захід нібито збирався "задушити" РФ та Білорусь, але йому це не вдалося.