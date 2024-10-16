Шпагат для союзников: какие доказательства присутствия северокорейцев в Украине необходимы

До поры россияне будут скрывать участие корейских военных в войне

Западные партнеры больше не смогут закрывать глаза на присутствие войск КНДР в Украине, когда у них будут конкретные подтверждения. К примеру, взятые в плен ВСУ корейские солдаты.

Сложившаяся ситуация не может не волновать Вашингтон, учитывая, что сейчас северокорейцы получают опыт современной войны, который могут применить против союзника США – Южной Кореи. Таким мнением поделился в эфире "Телеграфа" политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Вот такие вещи как раз их могут сейчас заинтересовать даже больше, потому что они смотрят через призму геополитики. Как их, например, напрягли баллистические ракеты из Ирана, потому что они понимают, что в принципе появление этих ракет – это элемент их тестирования и это история, которая будет масштабирована на Ближнем Востоке", – объяснил политолог.

По его мнению, на эти вопросы не только возможно, но и нужно делать ставку.

"Президент упомянул кстати о корейцах что есть информация, что не только оружие, но, собственно, там военные перебрасываются. В этой ситуации для нас может быть один маленький плюс. Ну оно ужасно звучит, но плюс в чем: если мы будем иметь конкретное подтверждение, потому что Кирби (официальный представитель Госдепа США – ред.) утром сказал, что у нас пока нет данных, значит, проверенных, что они там уже точно есть на фронте», – рассказал Рейтерович.

Он считает, что в Вашингтоне не смогут игнорировать эту историю при наличии серьезных доказательств.

"Но вот если мы это получим: ну, наши ребята поймают там пару этих корейцев или десяток этих корейцев, и будет понятно что это не бурят, а это представители Северной Кореи. Причем это же не наемники, это будут официальные военные, то это для наших союзников будет такой шпагат!", — акцентировал эксперт.

Ведь, по его словам, это будет прямое участие третьей страны в войне на государственном уровне в больших масштабах.

"И тогда возникает простой вопрос: а если Северная Корея может присылать своих военных на помощь России, а что мешает тогда европейским странам или Штатам прислать своих на помощь Украине? Почему Россия делает то, чего не может делать, например Запад? То есть здесь можно взять "на слабо", как говорится", – утверждает Рейтерович.

Он уверен, что тогда партнерам Украины нужно будет как-то реагировать.

"Я думаю, что россияне пока будут этих корейцев прятать, пока они еще не решили как их там правильно юзать и вообще есть ли смысл их юзать. Хотя для нас это может потенциально стать большой проблемой" — подытожил политолог.

Напомним, российские оккупанты разместили на временно оккупированной территории Донецкой области своих северокорейских союзников. Инструкторы из КНДР курируют обустройство не менее одного военного полигона врага в Донецкой области.