Си Цзиньпин и Моди встретились с Путиным. О чем говорили

Встреча лидеров Китая, Индии и России состоялась накануне саммита БРИКС

Российский президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином накануне саммита стран-членов БРИКС.

Об этом сообщили российские медиа-ресурсы. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча была очень "откровенной и конструктивной".

На встрече обсуждались вопросы, связанные с российско-украинской войной, а также обсудили вопросы международной обстановки в целом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал Путину о переговорах с Украиной и поблагодарил российского лидера "за крепкую дружбу". Как сообщает Reuters, Индия считает, что война между Россией и Украиной должна завершиться мирным путем.

"Мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Все наши усилия направлены на защиту человечества. Индия готова предоставить всю возможную поддержку в будущем", — заявил Моди.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире российского телевидения, что страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита в Казани. По его словам, это была общая позиция всех членов организации.

БРИКС — это международная организация, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Она была основана в 2009 году: в дальнейшем к ней присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Саммит БРИКС в этом году пройдет с 22 по 24 октября в российской Казани.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия собирается заключить с Ираном договор, аналогичный тому, что был заключен с Северной Кореей.