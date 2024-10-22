Сі Цзіньпін та Моді зустрілися з Путіним. Про що говорили

Зустріч лідерів Китаю, Індії та Росії відбулася напередодні саміту БРІКС

Російський президент Володимир Путін зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та головою КНР Сі Цзіньпіном напередодні саміту країн-членів БРІКС.

Про це повідомили російські медіаресурси. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, зустріч була дуже "відвертою та конструктивною".

На зустрічі було обговорено питання, пов’язані з російсько-українською війною, а також обговорили питання міжнародної обстановки в цілому.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді розповів Путіну про переговори з Україною та подякував російському лідеру "за міцну дружбу". Як повідомляє Reuters, Індія вважає, що війна між Росією та Україною має завершитися мирним шляхом.

"Ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру та стабільності. Всі наші зусилля спрямовані на захист людства. Індія готова надати всю можливу підтримку у майбутньому", — заявив Моді.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив в ефірі російського телебачення, що країни-учасниці БРІКС погодили формулювання щодо України, яке увійде до підсумкової декларації саміту в Казані. За його словами, це була спільна позиція всіх членів організації.

БРІКС – це міжнародна організація, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Вона була заснована у 2009 році: надалі до неї приєдналися Єгипет, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Ефіопія. Цьогорічний саміт БРІКС пройде з 22 по 24 жовтня в російській Казані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія збирається укласти з Іраном договір, аналогічний тому, що був укладений із Північною Кореєю.