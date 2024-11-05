Также продолжаются дискуссии о предоставлении разрешения на удары по РФ

В ближайшие два месяца Конгресс США может принять решение о дополнительном пакете поддержки Украины. Такое мнение во время телемоста "Выборы в США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Нижний выразил экс-посол Штатов в Украине Уильям Тейлор (2006-2009), передает корреспондент "Телеграфа".

"Мое предсказание, что будет дополнительная поддержка, дополнительные пакеты поддержки в американском Конгрессе. Возможно, это будет на следующие два месяца".

Это, знаете, такая уж ситуация "хромой утки" (период, когда президент и его администрация покидают свои должности — Ред.). Или это может быть уже после января, когда будет новая администрация [президента]", — сказал Тейлор.

Дипломат убежден, что двухпартийная поддержка Киева в Конгрессе США продолжится. Мнение коллеги подтвердил и бывший посол США в Украине Джон Гербст (2003-2006).

"Мы видим подлинный интерес в Конгрессе со стороны как демократов, так и республиканцев, чтобы принять дополнительный пакет помощи к инаугурации нового президента, а также позволить Украине использовать хотя бы имеющееся американское оружие для военных ударов по России", — добавил американский дипломат.

Напомним, Нина Хрущева политолог, правнучка лидера СССР в 1953-1964 годах Никиты Хрущева, убеждена, что российскому президенту Владимиру Путину будет более выгодна победа на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, чем кандидата от Республиканской партии и бывшего президента Дональда.