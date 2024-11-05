Трамп допустил, что может проиграть выборы президента США

Кандидат от республиканцев не исключает возможности своего проигрыша оппоненту

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп не исключил возможности своего проигрыша на выборах, которые проходят 5 ноября.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC. Трамп уверен, что у него есть существенное преимущество по сравнению с кандидатом от Демократической партии Камаллой Харрис, но от проигрыша на выборах это не страхует.

Трамп считает, что "такое случается".

"Я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но вы можете сказать: да, да, вы можете проиграть. Могут случиться плохие вещи. Знаете, всякое случается, но это будет интересно", — заявил кандидат в президенты.

Также он считает, что победитель на выборах станет известен уже к вечеру 5 ноября.

Отвечая на вопрос, когда он выступит перед своими избирателями и сторонниками по итогам результатов выборов, Трамп заявил, что "будет в нужное время и нужном месте". Он добавил, что "никто в истории США не делал ничего того, что сделал он", однако о чем конкретно идет речь, политик не уточнил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американская разведка зафиксировала вмешательство России в избирательный процесс в Соединенных Штатах.