Також тривають дискусії про надання дозволу на удари по РФ

У найближчі два місяці Конгрес США може ухвалити рішення про додатковий пакет підтримки України. Таку думку під час телемосту "Вибори в США та майбутнє України" в Київській школі державного управління ім. Нижного висловив експосол Штатів в Україні Вільям Тейлор (2006-2009), передає кореспондентка "Телеграфу".

"Моє передбачення, що буде додаткова підтримка, додаткові пакети підтримки в американському Конгресі. Можливо, це буде на наступні два місяці.

Це, знаєте, така вже ситуація "кульгавої качки" (період, коли президент та його адміністрація залишають свої посади — Ред.). Або це може бути вже після січня, коли буде нова адміністрація [президента]", — сказав Тейлор.

Дипломат висловив переконання, що двопартійна підтримка Києва в Конгресі США продовжиться. Думку колеги підтвердив і колишній посол США в Україні Джон Гербст (2003-2006).

"Ми бачимо справжній інтерес у Конгресі з боку як демократів, так і республіканців, щоб ухвалити додатковий пакет допомоги до інавгурації нового президента, а також дозволити Україні використовувати хоча б наявну американську зброю для військових ударів по Росії", — додав американський дипломат.

Нагадаємо, Ніна Хрущова політолог, правнучка лідера СРСР у 1953-1964 роках Микити Хрущова, переконана, що російському президенту Володимиру Путіну буде вигідніша перемога на виборах президента США кандидата від Демократичної партії Камали Харріс, ніж кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа.