США ждут тяжелые дни. Как Штаты готовятся к возможным беспорядкам из-за выборов

Дроны, снайпера и военные наготове — таковы сейчас реалии Америки

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, более 20 штатов, в том числе и Вашингтон, привлекают военных для защиты избирательных комиссий и правительственных зданий. Это делается ввиду возможных протестов и силовых беспорядков сторонников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после голосования.

Об этом сообщило AP и проинформировало Reuters. Отмечается, что более двух десятков штатов обратились с просьбой направить военнослужащих Нацгвардии при необходимости. Речь идет о следующих неделях после выборов и периоде накануне инаугурации будущего президента.

Хотя округ Колумбия еще не запросил гвардейские войска, чиновники обсуждают эту возможность. Они готовятся, что Капитолий могут снова сотрясти беспорядки, связанные с утверждением результатов выборов. Это сделает Конгресс 6 января, а инаугурация состоится через две недели после этого.

Выступая перед журналистами в понедельник, 4 ноября, начальник отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лорансо заявил, что пока не ясно, сколько гвардейцев потребуется. Он отметил, что это будет зависеть от запроса округа Колумбия, но Бюро Нацгвардии и штаты ожидают запроса о помощи.

Штат Невада

К возможным беспорядкам готовятся и в ряде "шатких штатов", результаты которых определят победителя. В частности, в Лас-Вегасе установили ограждение вокруг здания, где будут считать голоса избирателей по штату Невада. Губернатор штата Джо Ломбардо заявил о запросе "ограниченного контингента" в 60 военных Нацгвардии, чтобы обеспечить своевременное реагирование на любые вызовы. Именно в Неваде после выборов в 2020 году вспыхнули протесты поклонников Дональда Трампа.

Штат Аризона

Возле центра подсчета голосов округа Марикопа в центре Феникса установлен металлический забор. В 2020 году там было беспокойно из-за заявлений о фальсификации выборов и угроз в адрес членов избирательных комиссий.

Шериф Расс Скиннер заверил, что его департамент будет находиться в состоянии "повышенной готовности" к угрозам и насилию. Он добавил, что "будет много ресурсов, много персонала, много оборудования". В частности, по его словам, для мониторинга активности вокруг избирательных участков будут использоваться дроны, а если возникнет вероятность насилия, снайперы и другие подкрепления будут готовы к развертыванию.

Мичиган

В 2020 году поклонники Трампа устроили беспорядки в конференц-зале в центре Детройта, где проходили выборы. Тогда они стучали в окна, когда подсчет открепительных талонов затянулся на другой день.

В преддверии новых выборов, с обеих сторон бульвара, где расположено здание, установили желтые велосипедные стойки. Посетители будут проходить через металлоискатели, центральный зал патрулируют около 15 полицейских. По словам главного операционного директора Детройта по заочному голосованию и специальным проектам Дэниела Бакстера, полиция также находится на крыше и вокруг здания.

Калифорния и Вашингтон

Как предупредил профессор социологии в Университете Чепмена в Калифорнии Питер Сими, самый плохой сценарий будет, если Трамп проиграет и не признает своего поражения. Он считает, что в отличие от нападения сторонников Трампа на Капитолий в 2021 году, сейчас конфликт может вспыхивать умилениями в разных местах", а это более сложная задача для правоохранительных органов.

Как сообщал Телеграф, американская разведка зафиксировала вмешательство России в избирательный процесс в Соединенных Штатах. В частности, российские агенты распространили фейковое видео, на котором якобы эмигранты из Гаити заявляют, что они накануне выборов ездят на избирательных участках в разных районах штата Джорджия и оставляют голоса за Гаррис.