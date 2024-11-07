Что Лукашенко говорит о победе Трампа в США и как утешает Харрис

США не готовы к президенту женщине

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа не удивила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что ему "все равно, кто выиграл".

Об этом пишет белорусское издание "Белта". Более того, Лукашенко заявил, что направит запрос на вручение Нобелевской премии мира Трампу, если тот сможет закончить войну в Украине, как и обещал.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он совершил доброе дело. Надежда есть, что он будет выполнять свои обещания", – сказал Лукашенко.

В то же время, лидер Беларуси отмечает, что в США могут забыть все обещания Трампа, ведь это не Беларусь.

"Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно.

По его словам, Трамп и Камала Харрис имели сильные кампании, но первый победил, потому что Америка не готова к президенту женщины.

"Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим "бульдозером". Она сделала все возможное и невозможное", — добавляет Лукашенко.

Он еще раз акцентировал, что ему "безразлично, кто выиграл выборы в США". Однако не следует забывать, что если Европа объединится с Беларусью и РФ, они смогут обогнать Америку в экономике и подвинуть ее. Но сейчас, по словам Лукашенко, США прилагают максимум усилий, чтобы не допустить этого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, поздравлял ли Трамп президента РФ Владимира Путина с его победой в 2018, потому что в этом году последний до сих пор не поздравил американца.