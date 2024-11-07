Трампа ждет война за Тайвань? Озвучен важный прогноз

Трампу, вероятно, придется иметь дело с провокациями КНР по Тайваню

Дональд Трамп, недавно выигравший выборы президента США, вероятно, будет иметь дело не только с разрешением российско-украинской войны, но и с многолетним конфликтом между континентальным Китаем и Тайванем.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Встреча Трампа с реальностью: чего теперь Китаю, Ирану и КНДР ждать от США. Вопрос сдерживания КНР – единственная вещь, которая реально объединяет Республиканскую и Демократическую партии США, поэтому в любом случае Пекин ждало лишь обострения борьбы с Вашингтоном.

Опасным вопросом будет оставаться ситуация в Южнокитайском море и вокруг Тайваня, где Китай в следующие 4 года будет проверять Дональда Трампа на прочность, проводя провокации или даже агрессивные действия.

Новому президенту США придется столкнуться с новым тайваньским кризисом, в случае блокады китайскими ВМС Тайваня или создания карантинной зоны вокруг острова.

В Пекине активно готовятся к такому сценарию, модернизируя флот, ракетные и десанты роды войск. Учитывая изоляционизм Трампа и его нежелание вступать в новые войны, возникает серьезный вопрос относительно того, будут ли США готовы вооруженным способом защищать Тайвань.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.