У Зеленского прокомментировали "план Трампа" по завершению войны в Украине

В ОП упомянули о российских СМИ

В Офисе президента отреагировали на резонансную статью The Wall Street Journal о плане завершения войны в Украине. Его приписывают избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин. По его словам, этот план может иметь российский след.

"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", — подчеркнул Литвин.

Что этому предшествовало

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что команда Трампа рекомендует заморозить войну на месте — закрепить захват Россией примерно 20% территории Украины. Также предлагается заставить Украину временно приостановить стремление присоединиться к НАТО минимум на 20 лет.

В то же время предполагается, что США продолжают предоставлять Украине оружие, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Источники подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретный план завершения войны в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.