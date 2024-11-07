Уступки Путину, разговор с Трампом и не только. Главное из выступления Зеленского в Венгрии

Глава Украины выступил перед участниками саммита Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. Там же он выступил перед участниками саммита Европейского политического сообщества.

"Телеграф" следил за выступлением главы государства и публикует его главные тезисы. Визит президента Украины в Венгрию стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава государства в своей речи упомянул свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, проблемы окончания российско-украинской войны и не только.

Телефонный разговор с Трампом

Зеленский назвал свою беседу по телефону с Трампом "продуктивной". Он выразил надежду, что с приходом "нового-старого" президента Америка станет "более сильной", а вместе с ней и Европа.

Проблемы окончания войны с Россией

Президент Украины заявил, что сейчас перед миром стоят новые вызовы. Он вспомнил о фактическом участии Северной Кореи в войне на стороне России, а также раскритиковал отдельных европейских и американских политиков и экспертов за слова о якобы необходимости для Украины пойти на территориальные уступки Путину в обмен на членство в НАТО.

Зеленский назвал это предложение неприемлемым для Украины и суицидом для всей Европы.

"Не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-либо европейской страны можно купить справедливый мир. Это просто так не работает. Мир – это вознаграждение только для сильных. Потому альтернативы сильной Европе нет. А для силы важно единство", — заявил президент.

Арест российских активов за рубежом и ответственность Путина

Как подчеркнул президент, вина в развязанной войне лежит не только на Путине, но и на россиянах в целом. Поэтому, счет нужно выставлять российскому государству в целом, чтобы впредь у него не было претензий к своим соседям.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а потом – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении", — отметил Зеленский.

Он добавил, что не только отдельные лидеры европейских стран, но и Европа в целом должны объединиться с целью остановить дальнейшую российскую экспансию. Кроме того, необходимо пересмотреть политику санкций против России, подчеркнул президент.

"Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти для продолжения войны. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру. Россия все еще способна сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин делает это? Нам нужны рычаги воздействия на него", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан заявил, что План победы Украины, предложенный Владимиром Зеленским, "вызывает ужас" у него.