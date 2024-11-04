Мир в обмен на территории? У Зеленского рассказали, как может закончиться война в Украине

Также Ермак опроверг слухи о тайных переговорах между РФ и Украиной

Война в Украине может закончиться разными путями. Однако ни одно решение не должно допускать повторения агрессии в будущем, а Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей.

Об этом в интервью в эфире телемарафона рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, война может завершиться разными путями, один из таких путей — дипломатический.

"Но этот дипломатический путь не может начинаться ни с линии 24 февраля 2022 года. Это будет несправедливо, это будет неправильно и это не будет соответствовать международному праву и это, к сожалению, создаст угрозы, что это может повториться. Это мое мнение", — отметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей. Также Ермак опроверг слухи о тайных переговорах между РФ и Украиной, о которых на днях писали немецкие СМИ. Утверждалось, что речь на них шла, в частности, о взаимном воздержании от ударов по энергетической инфраструктуре, обмене пленными и других вопросах.

Напомним, ранее информацию о переговорах в жесткой форме опроверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков