Иран пытался устроить покушение на Трампа: Минюст США выдвинул официальные обвинения

Удалось задержать двух членов сети, организованной подозреваемым

Министерство юстиции США официально выдвинуло заочные обвинения 51-летнему агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери. Как заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд, Шакери руководил агентурной сетью Ирана в Соединенных Штатах, одной из задач которой была подготовка убийства новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении Минюста США. По данным американского следствия, 7 октября Шакери получил от своего куратора из КСИР задачу в течение недели организовать ликвидацию Трампа. В случае провала предлагалось отложить покушение – Тегеран считал, что Трамп проиграет выборы и тогда его будет легче уничтожить.

О самом Шакере известном не так много – он иранец, но с детства жил в США. В 2008 году Шакери выслали из страны после отбывания 14-летнего срока по обвинению в грабеже. Сейчас подозреваемый, скорее всего, находится в Иране.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено управлять сетью сообщников, чтобы реализовать план Ирана по убийству своих целей, включая избранного президента Дональда Трампа", — сказал Гарланд.

Со своей стороны директор Федерального бюро расследования Кристофер Рэй сообщил, что планы иранской сети были сорваны благодаря работе ФБР. Удалось задержать двух членов сети, организованной Шакери – Карлайлом Ривером и Джонатом Лоадхольтом. Они планировали ликвидировать другого американца иранского происхождения по заданию КСИР, которое получили через своего руководителя.

Ранее "Телеграф" писал, что в США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина. В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.