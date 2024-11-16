"Могут возникнуть проблемы": Трамп и его команда игнорируют проверки ФБР для кандидатов на государственные должности

Обход такой проверки – это нарушение установленных государственных норм, действующих еще с 1945 года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда откровенно игнорируют проверки Федерального бюро расследований (ФБР), обязательные для претендентов на ключевые должности в президентской администрации. Вместо этого они проводят формальные проверки из-за непонятных частных компаний.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники. Причина такого пренебрежения кроется в отношении Трампа к ФБР: он считает, что система Бюро медленная и страдает проблемами, которые могут помешать планам нового президента Соединенных Штатов. Но главное – у Трампа знают, что ФБР во время проверок находит неудобную политическую информацию и планируют не допускать такого сценария.

"Дискуссии проходят на фоне того, что Трамп предложил несколько противоречивых кандидатур на высокие должности в правительстве США, в частности Мэтта Гетца на должность генерального прокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки", — напомнило издание.

Отмечается, что, несмотря на все протоколы национальной безопасности, окончательное право решать, кого и куда назначать, имеет право именно президент. Но такие действия могут представлять угрозу для страны, поскольку установленный протокол действует еще со времен Второй мировой войны: его задача – отсеять кандидатуры, имеющие подозрительные внешние связи или другие проблемы, которые могут потенциально представлять угрозу для США. Обход такой проверки – это нарушение установленных государственных норм.

Источники сказали, что ряд советников Трампа еще до выборов начали призывать его обойти традиционные процессы проверки биографий для некоторых назначенцев – в том числе для Гетца и Габбард.

"У некоторых кандидатов на должности в администрации Трампа могут возникнуть проблемы при проверке биографических данных, что создаст потенциальные препятствия во время процесса утверждения… Переходная команда Трампа сосредоточилась на проведении собственной внутренней проверки кандидатов на высшие административные должности. Хотя Трамп будет иметь полномочия преодолеть любые проблемы с проверкой и предоставить доступ к секретным материалам после вступления в должность, он не сможет этого сделать, пока не примет присягу 20 января", – добавило издание.

Напомним, Трамп продолжает подыскивать кандидатов на ключевые должности и некоторые его решения вызывают непонимание даже среди его сторонников. Одними из самых спорных кандидатур является Тулси Габбард, претендующая на должность директора национальной разведки, и Мэтт Гетц, который может стать генеральным прокурором США.