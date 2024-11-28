Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) об угрозах Путина ударить "Орешником" по Киеву

С*к*, и этот кгбешный дегенерат реально в это верит. Боже, какой же д**б***б.

Серьезно?

Объясню по пальцам.

Проблема всех гиперзвуковых ракет подобного типа – это слой плазмы на боевой части. Когда боевая часть падает на гиперзвуке, она имеет на обшивке слой плазмы в несколько тысяч градусов. То есть, с момента пока ракета выпустила эти блоки — они еще управляются, а дальше все. Через этот слой плазмы не проходит ничего, ни радиоволны, ничего такого, как можно управлять ею. Поэтому из стратосферы эта х**ь падает как камень.

Чтобы она не развалилась (а есть такие мысли, что болванки "Рубежа" просто сгорели в атмосфере, а по земле ударили обломки),

надо прям сильно по*****сь. Но наличие даже взрывчатки сильно не изменит радиус поражения в таких боевых частях.

Точность? Ну по Южмашу они не попали. Малый объект для такой точной ракеты. Да, когда ты бросаешь на город десяток таких ракет с ядерными бч, то п***р. Какие-то взорвутся от перегрузок, какие-нибудь попадут рядом, но все равно они город развалят.

А бросать межконтинентальные ракеты с фугасной (или болванками) бч на города — это уже некий дегенеративный уровень терроризма. Дешевле было забить взрывчаткой российские самолеты и отправить их на наши города как FPV-камикадзе.

И эта за****а лысая этим хвастается? Что будут использовать межконтинентальные ракеты для терроризма городов?

Е**ть испугал лысый череп ботоксом.

Окай, раз такие правила игры — будем учиться сбивать межконтинентальные ракеты, х**е. Россия — богатая страна, там вот-вот рубль недавно вырос, может себе позволить не только вооружение которое десятилетие накапливал на базах хранения совок, но и ракеты ядерного сдерживания.

Фото — Фейсбук Серж Марко