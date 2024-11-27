В Москве заявили о наличии "супероружия" и готовности его применить: возмутились даже z-патриоты

В Москве говорят, что не они начали эскалацию

В России продолжают нагнетать истерию после разрешения Украине бить по территории РФ западными ракетами. Там заявили о наличии в распоряжении ВС РФ "супероружия", однако даже в z-сообществе такие сообщения приняли с изрядной долей скептицизма.

О российском "вундерваффе" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, у России "есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ" в случае возможной агрессии.

Российские пропагандисты пишут, что таким образом политик прокомментировала запуск российской ракеты "Орешник". Видимо, именно её Матвиенко окрестила такими громкими словами.

Она также напомнила слова Путина о том, что ответ на "агрессию" в адрес России всегда будет, и что якобы не Москва начала эскалацию, но она вынуждена на нее отвечать.

Стоит отметить, что в z-сообществе данное заявление не вызвало вау-эффекта. Там говорят, что такие заявления выглядят "жалко".

Напомним, ранее мы писали о том, что над Капустиным Яром перекрыли воздушное пространство.