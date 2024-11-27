Об "Орешнике", надежде на Путина, главной ошибке Запада и не только: главное из интервью Кулебы Politico

Кулеба поговорил о Трампе, Путине, Зеленском и будущем войны

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому изданию Politico. В нем он, в частности, назвал главную ошибку Запада за последний год, а также рассказал, на что не пойдет Зеленский.

"Телеграф" собрал главные заявления бывшего министра из нового интервью. Узнать о них вы можете ниже:

Главная ошибка Запада

По мнению Кулебы, главной ошибкой западных лидеров за последний год стало резкое осуждение предложения Эммануэля Макрона о введении международных сил в Украину.

"Если вы спросите меня, какая была самая большая ошибка Запада за прошлый год, я бы сказал, это когда европейские лидеры резко публично осудили предложение [президента Франции] Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. Я не сомневаюсь, что Путину это понравилось".

О мирном плане Трампа

Кулеба заявил, что Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать сделку с Украиной.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым. Украина — это личная одержимость Путина, но сокрушение Украины — это еще и средство достижения его великой цели — показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает".

Он также добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву.

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне будут у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья… Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне".

На что не пойдет Зеленский

Владимир Зеленский не может подписать договор о том, что Россия забирает полностью Донбасс, а Украина отказывается от Крыма и НАТО, потому что это запрещено Конституцией.

"Россияне оставляют себе Донбасс, Крым, не будет членства в НАТО. Может ли Зеленский это подписать? Нет, не может из-за Конституции. И потому это будет конец политической карьеры Зеленского".

Третьей мировой войны нет

Кулеба оспорил замечание, сделанное на прошлой неделе бывшим командующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, который сказал, что "Третья мировая война началась". Бывший министр сказал, что не согласен "по одной простой причине, потому что Запад психологически не готов сражаться".

Надежды на Путина

Выразив ноту оптимизма, он смаковал перспективу того, что российский лидер неправильно обойдется с Трампом, и сказал, что всегда есть вероятность того, что "Путин совершит ошибку, которая разозлит Трампа, что вполне возможно".

Но в целом он сказал, что больше надеется на ошибку Путина, чем на демонстрацию стойкости Запада.

Об Орешнике и эскалации

Кулеба сказал, что ожидает продолжения эскалации, но не думает, что она выйдет из-под контроля, отметив, что все стороны четко выверяют свои действия и сигнализируют о своих намерениях снизить вероятность просчета, который может привести к катастрофическому результату. Более того, у Киева нет свободы действий для использования ракет большой дальности, которые предоставили его союзники, но вместо этого он вынужден использовать их только для защиты своего плацдарма в Курской области. Между тем, Кремль заранее проинформировал Вашингтон о своем намерении запустить баллистики (речь об Орешнике — Ред.).

Напомним, ранее мы писали о том, что главный разведчик России сделал заявление по поводу заморозки войны против Украины.