Путин сделал заявление об ударе по Киеву, в Украине объяснили, что это значит

Путин заявил, что не допустит появления у Украины ядерного оружия

Президент России Владимир Путин продолжает запугивать Украину своей ракетой "Орешник" и ударами по Киеву. Также он пригрозил атаками "всеми имеющимися средствами" в случае появления у Украины ядерного оружия.

Данные заявления глава Кремля сделал во время своего очередного брифинга. Так, в ответ на вопрос об ударах по центрам решений в Украине Путин заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

"В советское время была шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течении дня все возможно", — сказал он.

Также Путин заявил, что не допустит появления у Украины ядерного оружия. При этом российский лидер подчеркнул, что РФ использует все имеющиеся средства поражения в случае получения ядерного оружия украинской стороной. Кроме того, добавил он, передача какой-либо страной ядерного оружия Украине стала бы нарушением существующих обязательств по нераспространению ЯО.

Отметим, что в Украине уже прокомментировали угрозы Путина ударить по центрам принятия решений. Руководитель ЦПД Александр Коваленко считает, что повышение градуса угроз Путина связано с тем, что прошлые запугивания "Орешником" не дали результатов.

"Поэтому он повышает информационную составляющую этих запугиваний словами о центрах принятия решений. Ставка на информационное влияние, только и создание паники. Россия тактику с 2022 года не меняет. Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на РФ. Мир через силу", — сказал он.

Ранее "Телеграф" также писал об "Орешнике", надежде на Путина, главной ошибке Запада и не только. Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.