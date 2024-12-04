Келлог раскрыл детали сентябрьской встречи Зеленского и Трампа: что обсуждалось

По мнению Трампа, война в Украине расширилась и стала глобальной

Избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в сентябре обсуждали, что "пора заканчивать эту войну", которая длится уже более тысячи дней.

Трамп сказал, что "время пришло". Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог.

"В сентябре Зеленский приехал в Trump Tower и они с президентом Трампом говорили о том, что после 1000 дней войны пора заканчивать эту войну. Потому что президент очень четко сказал: "Время пришло". И он прав", – сказал Келлог.

Он добавил, что война продолжается уже более 1000 дней. При этом она расширилась и стала глобальной.

"Если посмотреть на то, что произошло, то в ней участвуют Северная Корея, предоставляя свои войска, участвуют иранцы, участвуют китайцы, участвуют русские. Таким образом, состав войны расширился. Большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Мир уже делал это раньше и совершил огромную ошибку", – заявил Келлог.

Напомним, агентство Reuters писало, что по плану Трампа, Украине, вероятно, будет предложено уступить РФ часть своих территорий и отказаться от членства в НАТО. В конце концов мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного контакта между Трампом, Зеленским и Путиным.