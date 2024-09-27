Мир, отношения с Путиным и президент из стали: главные заявления Трампа и Зеленского в США

Встреча длилась один час

В пятницу, 27 сентября, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.

"Телеграф" собрал главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Нью-Йорке. Как отмечает Fox News, их брифинг длился примерно один час.

"У нас будет сегодня хорошая встреча, и я думаю, тот факт, что мы сегодня вместе, – это очень хороший знак", — отметил Трамп.

Об отношениях с Путиным

Дональд Трамп выразил признательность Зеленскому за его действия при попытке объявить бывшему главе США импичмента в 2019, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Он также назвал президента Украины "куском стали".

"У нас очень хорошие отношения. У меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным", — сказал Трамп.

На это Зеленский ответил, что надеется, что отношения у Трампа с ним "лучше".

Кандидат в президенты США от республиканцев на это сказал: "Для танго нужны двое".

О завершении войны

"Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим увидеть справедливое соглашение. И оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон войны. Трамп назвал ситуацию в Украине "ужасающей" и выразил готовность обсудить План победы, который привез с собой Зеленский.

"У меня есть мои идеи, а у президента Зеленского точно есть свои собственные идеи. Но он (мир — Ред.) должен быть справедливым", — сказал Трамп.

Уже после встречи Зеленский написал, что Путин не может победить, победить должны украинцы. И общие взгляды Трампа и главы нашего государства должны помочь этому.

О визите в Украину

Во время встречи Зеленский объявил, что приглашает Трампа в Украину, чтобы он увидел последствия российской агрессии.

"Я обязательно приеду в Украину. Это отличная страна, там отличная погода, отлично все", — заявил Трамп.

После встречи Зеленский подвел итог брифинга, добавив, что он был содержательным и важным.

"Представил ему (Трампу — Ред.) План победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп согласился на встречу с Зеленским после отказа.