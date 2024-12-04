Укр

"Залезь назад в свою коробку": спецпредставитель Трампа резко ответил российскому олигарху

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Константин Малофеев (слева) и Кит Келлог (справа) Новость обновлена 04 декабря 2024, 14:41
Константин Малофеев (слева) и Кит Келлог (справа). Фото Коллаж "Телеграфа"

Келлог посоветовал Малофееву лучше понять Трампа

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог жестко ответил российскому олигарху Константину Малофееву. Последний ранее заявлял, что "Путин пошлет к черту" мирное предложение президента США.

В эфире Fox News Келлог высказал свое мнение насчет сказанного олигархом. Он подчеркнул, что Малофеев ничего не понимает.

"Залезь назад в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки", — сказал Келлог.

Стоит добавить, что на днях Малофеев в комментарии Financial Times сделал предположение, что российский президент Владимир Путин, вероятнее всего, отклонит план по урегулированию войны в Украине, который предложил Кит Келлог.

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы принимаем его, а потом говорим ему, чтобы он пошел к чертям, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры", – сказал Малофеев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова позиция спецпредставителя Трампа Кита Келлога по Украине.

Теги:
#США #Россия #Владимир Путин #Константин Малофеев #Кит Келлог